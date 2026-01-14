mercoledì, 14 Gennaio , 26
iran,-la-manifestazione-contro-il-regime-di-teheran-a-londra
Iran, la manifestazione contro il regime di Teheran a Londra

Iran, la manifestazione contro il regime di Teheran a Londra

Video NewsIran, la manifestazione contro il regime di Teheran a Londra
Redazione-web
Di Redazione-web

Assembramento davanti a Downing Street

Londra, 14 gen. (askanews) – La gente si è radunata fuori Downing Street per mostrare la propria solidarietà ai manifestanti iraniani mobilitati contro il loro governo. Azadeh Zabeti, co-presidente del Comitato degli avvocati anglo-iraniani, ha affermato che le proteste attuali sono diverse da quelle precedenti: “Stiamo assistendo a un livello molto maggiore di radicalizzazione e organizzazione”. La donna si è anche detta convinta che “questa sia la fine” del regime.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.