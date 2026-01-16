venerdì, 16 Gennaio , 26

Iran, la manifestazione di solidarietà in piazza del Campidoglio a Roma

Redazione-web
Di Redazione-web

Circa mille persone al presidio, presenti i leader del “campo largo”

Roma, 16 gen. (askanews) – Circa un migliaio di persone si sono radunate in piazza del Campidoglio a Roma per la manifestazione in solidarietà con le proteste del popolo iraniano.”Con il popolo iraniano, Autodeterminazione, pace e diritti”, si legge su uno striscione con i colori dell’arcobaleno. “Stop digital blackout, stop massacre”, su uno dei cartelli issati dagli attivisti e manifesti con le foto delle vittime della repressione.Alla manifestazione hanno partecipato diverse associazioni, tra cui Amnesty international e Women Life Freedom for Peace and Justice, che l’hanno lanciata. In piazza anche i leader dei partiti dell’opposizione: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.”Chiediamo a tutta la comunità internazionale di far sentire la propria voce contro le teocrazie di tutto il mondo, contro il fanatismo, per lo Stato di diritto. Non possiamo ancora pensare che si muoia per chi si è e per chi si ama. Non è più pensabile”, ha detto dal palco uno degli attivisti intervenuti.

