domenica, 8 Febbraio , 26
iran,-la-nobel-per-la-pace-mohammadi condannata-a-sei-anni-di-carcere
Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcere

Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcere

MondoIran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcere
Redazione-web
Di Redazione-web

Foto dal profilo Instagram di Narges Mohammadi

ROMA – La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. A riferirlo è l’avvocato dell’attivista Mostafa Nili. Il reato che viene contestato è “associazione a delinquere e collusione per commettere reati”. Il legale ha spiegato all’Afp che il tribunale iraniano ha anche imposto un divieto di espatrio per due anni. E non solo. A Mohammadi è stata, inoltre, commutata una condanna a un anno e mezzo di prigione per attività di propaganda, con obbligo di dimora per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del sud Khorasan.

L’attivista è stata arrestata lo scorso dicembre mentre stava partecipando alla cerimonia in onore del defunto avvocato Khosrow Alikordi nella città di Mashhad. Mohammadi, in questi giorni, si trova in isolamento e sta affrontando dal 2 febbraio uno sciopero della fame per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici. La famiglia, tramite la Narges Mohammadi Foundation parla delle preoccupanti condizioni di salute della 53enne.

“La privazione delle cure mediche e la violazione del diritto alle cure non sono solo una violazione credibile degli standard internazionali, ma dati i dolori al petto e un contesto di malattie cardiache, potrebbero mettere in pericolo la vita dell’attivista per i diritti umani”, scrive la fondazione. A Mohammadi è stato anche “negato di avere qualsiasi contatto con la famiglia”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.