Iran, la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei ferito ma “salvo”
Roma, 11 mar. (askanews) – Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell’Iran, è “sano e salvo” malgrado le ferite riportate. Lo ha dichiarato il figlio di Masoud Pezeshkian, il presidente della Repubblica islamica.

Il New York Times, citando funzionari israeliani e iraniani, ha riportato che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito alle gambe nel giorno di inizio degli attacchi israelo-americani contro l’Iran.

Khamenei, 56 anni, è stato annunciato domenica come successore di suo padre, l’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo di lunga data ucciso il giorno di apertura della guerra.

L’articolo del Times ha sostenuto che anche il giovane Khamenei è rimasto ferito alle gambe quel giorno, il che potrebbe essere uno dei motivi per cui non è ancora apparso in pubblico. Precedenti resoconti indicavano che Mojtaba Khamenei fosse rimasto ferito durante il conflitto, compresi i resoconti dei media statali che lo descrivevano come “janbaz”, ovvero ferito dal nemico.

