iran-lancia-nuova-ondata-missili,-israele:-attacchi-su-larga-scala

Roma, 5 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente entra nel sesto giorno, con una nuova ondata di missili israeliani contro Israele e basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala contro obiettivi nella capitale iraniana Teheran.

Fonti dell’Idf hanno fatto sapere che Israele pianifica almeno ancora una o due settimane di operazioni militari contro l’Iran. Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha dichiarato che la campagna militare potrebbe durare “quattro settimane, sei o anche più”, sottolineando che Washington intende mantenere la pressione sull’Iran.

L’obiettivo di Israele è un degrado sistematico del regime iraniano e dei suoi siti militari. Fino a ieri, l’Aeronautica Militare israeliana aveva sganciato più di 5.000 bombe durante gli attacchi in Iran dall’inizio del conflitto, ha dichiarato l’esercito.

Le sirene d’allarme sono risuonate oggi a Tel Aviv e Gerusalemme nelle prime ore di oggi, e l’esercito israeliano ha segnalato diverse raffiche di missili in arrivo, dichiarando di aver attivato i sistemi di difesa per intercettarli.

Secondo la televisione di Stato iraniana, altri attacchi hanno preso di mira anche installazioni militari statunitensi in Medio Oriente.

L’esercito israeliano ha annunciato anche nuovi raid in Libano contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, evocando una “ampia ondata di attacchi contro infrastrutture” del gruppo sostenuto da Teheran.

Le forze israeliane hanno confermato una “massiccia operazione” contro obiettivi nella capitale iraniana, senza fornire ulteriori dettagli. Esplosioni sono state udite in diverse zone di Teheran poco dopo l’annuncio dei raid.

L’escalation segue l’affondamento da parte di un sottomarino statunitense di una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano, avvenuto martedì notte, con decine di morti e dispersi tra i marinai iraniani. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito questa azione “un’atrocità in mare” e ha avvertito che gli Stati Uniti “si pentiranno amaramente” dell’attacco.

Secondo fonti ufficiali, più di 1.000 persone sono state uccise in Iran dall’inizio delle ostilità, sabato scorso, mentre oltre 70 sono morte in Libano e almeno una decina in Israele. Anche sei militari statunitensi hanno perso la vita, mentre Teheran sostiene che le vittime americane sono molte di più.

Gli attacchi iraniani hanno colpito anche i principali alleati degli Usa nell’area, Bahrain e Kuwait, e la Turchia ha riferito che le difese della NATO hanno intercettato un missile balistico iraniano che stava entrando nel suo spazio aereo. Non abbastanza da far scattare l’articolo 5 di difesa collettiva della Nato, di cui la Turchia è membro, ha valutato il capo del Pentagono Hegseth.

La crisi minaccia le principali rotte energetiche mondiali. Un’esplosione ha colpito una nave cisterna al largo del Kuwait, secondo il centro britannico di monitoraggio marittimo UKMTO. Il traffico nello Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, è praticamente bloccato e il prezzo del barile Brent è schizzato del 15% dall’inizio del conflitto.

Il conflitto fa precipitare l’Iran in una fase di ulteriore, profonda incertezza politica. A Teheran, i leader religiosi stanno cercando un successore alla guida suprema dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Fonti israeliane hanno indicato che l’offensiva contro l’Iran era inizialmente prevista per la metà del 2026, ma è stata anticipata a causa degli sviluppi regionali, della crescente tensione con Teheran e delle proteste in Iran, che fanno ipotizzare un momento utile per perseguire un cambio di regime. Decisiva sarebbe stata una informazione su una riunione dei vertici iraniani a Teheran, condivisa con gli Stati Uniti, e sfociata nell’eliminazione della Guida Suprema Khamenei e di altri capi del regime.