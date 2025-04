iran,-lavrov:-mosca-pronta-a-facilitare-negoziato-con-usa-su-nucleare

“Rischioso” aggiungere altri temi a colloqui nucleare

Milano, 18 apr. (askanews) – La Russia è pronta a “facilitare” il processo negoziale in corso tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano e ritiene “rischiosi” tutti i tentativi di aggiungere altre questioni ai colloqui avviati da Teheran con Washington su questo tema. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, nella conferenza stampa tenuta a Mosca con l’omologo iraniano, Abbas Araghchi.”Partiamo dal presupposto che l’unica opzione per un accordo sia un accordo esclusivamente su questioni nucleari. Vorrei sottolineare che l’Iran è pronto a cercare pienamente questo accordo nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari”, ha detto Lavrov, aggiungendo quindi che quanti cercano di “appesantire” i colloqui tra Stati Uniti e Iran con temi che non rientrano nella questione nucleare, creando così una “situazione molto rischiosa”, dovrebbero tenere conto di questa posizione di principio.