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Iran, le immagini della Mezzaluna Rossa sugli effetti di un raid
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Iran, le immagini della Mezzaluna Rossa sugli effetti di un raid

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By Redazione-web

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Soccorsi tra le macerie con sacchi per trasportare i cadaveri

Milano, 16 mar. (askanews) – Filmati condivisi sui social media il 15 marzo 2026 dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano i soccorritori che trasportano sacchi per cadaveri e setacciano le macerie di edifici danneggiati, che secondo l’organizzazione sarebbero stati colpiti da raid aerei statunitensi e israeliani inn Iran.Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, quartieri residenziali e alcune infrastrutture sarebbero stati colpiti in nuovi attacchi a Teheran attribuiti a Stati Uniti e Israele.

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