iran,-le-immagini-della-mezzaluna-rossa-sugli-effetti-di-un-raid

Soccorsi tra le macerie con sacchi per trasportare i cadaveri

Milano, 16 mar. (askanews) – Filmati condivisi sui social media il 15 marzo 2026 dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano i soccorritori che trasportano sacchi per cadaveri e setacciano le macerie di edifici danneggiati, che secondo l’organizzazione sarebbero stati colpiti da raid aerei statunitensi e israeliani inn Iran.Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, quartieri residenziali e alcune infrastrutture sarebbero stati colpiti in nuovi attacchi a Teheran attribuiti a Stati Uniti e Israele.