Iran, le notizie più importanti del 13 aprile sulla guerra

Roma, 13 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di lunedì 13 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale.

-11:20 Papa risponde a Trump: non ho paura di lui, non voglio fare dibattito.

-11:17 Iran, Macron: Francia e Gb organizzeranno conferenza su Hormuz.

-11:03 Libano, Tajani arrivato a Beirut.

-11:02 Il Papa è arrivato in Algeria, inizia il suo viaggio in Africa.

-10:59 Iran, Schlein: piena solidarietà a Papa, da Trump attacchi gravissimi.

-10:33 Iran, Pechino esorta Iran e Usa a “evitare ripresa delle ostilità”.

-10:10 Iran, Pechino smentisce forniture militari a Teheran.

-10:03 Barile sopra 100 dollari e Borse giù, il contraccolpo sui mercati.

-10:02 Libano, 9 morti e 13 feriti in attacco Idf nel sud del Libano.

-09:50 Mattarella: richiamo Papa a pace urgente,nessuno indifferente ad appelli.

-09:28 Iran: blocco americano di Hormuz “atto di pirateria”.

-09:17 Iran, Salvini: attaccare Papa non intelligente né utile.

-09:12 Papa partito per l’Algeria, Leone è il primo Pontefice nel Paese.

-09:08 Borsa, Europa parte in negativo con Francoforte a -1,19%.

-08:52 Iran: danni a 77 monumenti a Teheran da inizio guerra.

-07:00 Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere “un grande fan” di papa Leone XIV, che il giorno prima aveva pronunciato un discorso molto duro contro la guerra, e si è lanciato in una violenta invettiva contro di lui sui social network.