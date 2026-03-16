Iran, le notizie più importanti del 16 marzo sulla guerra

Roma, 16 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti del 15 marzo intorno alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran e le sue ripercussioni nel Golfo, in Libano e globali. (A cura di Gianpiero Casagni).

-07:31 Petrolio sale ancora in avvio, Brent +1,7% a un passo da 105 dollari

-07:21 Emirati Arabi: intercettati missili e droni provenienti da Iran

-07:16 L’aeroporto di Dubai annuncia la sospensione temporanea dei voli

-07:01 L’Arabia Saudita ha intercettato più di 60 droni sopra il proprio territorio a partire dalla mezzanotte (le 22 di domenica in Italia). Lo indicano i dati diffusi dal ministero della Difesa di Difesa.