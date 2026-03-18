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Iran, le notizie più importanti del 18 marzo sulla guerra
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Iran, le notizie più importanti del 18 marzo sulla guerra

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By Redazione-web

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Roma, 18 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti del 17 marzo riguardo alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge ormai tutti i Paesi del Golfo con ripercussioni sull’economia globale.

-08:36 Araghchi: la Cina può favorire la risoluzione del conflitto regionale.

-08:20 Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ad Al Jazeera: “Non puntiamo a un cessate il fuoco, perché non vogliamo che questo scenario si ripeta dopo un po’ di tempo. Vogliamo che la guerra cessi completamente e per sempre, e in tutta la regione”.

-08:00 Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito il quartiere Zkak al-Blat, nel centro di
Beirut, provocando un incendio ai piani superiori di un edificio

-07:50 Raid israeliano nel centro di Beirut: l’edificio bombardato – alle 5.30 secondo i media locali – è crollato completamente dopo l’attacco.

-07:46 Il ministro iraniano Abbas Araghchi ad Al Jazeera: una volta terminato il conflitto, servirà definire “un nuovo protocollo” sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, messo a punto dai paesi che vi si affacciano, in quanto “parti principali su questa questione”.

-07:30 Quotazioni del greggio in calo sui mercati asiatici: Brent a quota 101 dollari (-2,43%),
Wti a quota 92,08 dollari (-3,61%).

-07:25 Il dipartimento di Stato americano ha ordinato alle ambasciate e ai consolati di avviare
“immediatamente” delle verifiche sulle misure di sicurezza, citando “la situazione in corso e in evoluzione in Medio Oriente e il potenziale rischio di ripercussioni”.

-07:20 Araghchi ad Al Jazeera: gli Stati Uniti, e non l’Iran, “devono essere ritenuti responsabili” del conflitto in corso nella regione del Golfo.

-07:10 L’agenzia di stampa libanese Nna: almeno quattro persone sono morte in un attacco israeliano nella valle della Bekaa, in Libano, colpite quattro case nella città di Sahmar.

-07:02 Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un’intervista ad Al Jazeera: l’uccisione del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, non destabilizza il sistema politico iraniano.

-00:42 Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom): le forze Usa hanno impiegato con successo diverse munizioni a penetrazione profonda da 5.000 libbre contro siti missilistici iraniani fortificati situati lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz.

-00:16 Due cittadini israeliani sono morti, dopo essere rimasti gravemente feriti in seguito all’impatto di un missile balistico iraniano nel quartiere di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv.

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