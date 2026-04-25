Iran, le notizie più importanti del 25 aprile sulla guerra

Roma, 25 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di sabato 25 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale. La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, mentre il cessate il fuoco in Iran è appeso alla possibilità di un accordo con gli Usa.

-12:15 Più di 800 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dall’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco nell’ottobre 2025. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza.

-12:00 La Germania schiererà preventivamente forze navali nel Mediterraneo per evitare ritardi nel caso in cui il Bundestag (parlamento federale) autorizzi un’operazione nello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius.

-11:30 Sei persone sono state uccise ieri nel sud del Libano a seguito di attacchi aerei israeliani. Lo ha confermato il centro operativo di emergenza del ministero della Salute libanese.

-11:15 L’Iran ha riaperto l’aeroporto “Imam Khomeini” di Teheran, con i primi voli partiti sabato verso Istanbul e Mascate con compagnie aeree nazionali.

-11:10 Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha trasmesso la risposta di Teheran alle proposte degli Stati Uniti durante un incontro con il capo di stato maggiore dell’esercito pachistano Asim Munir.

-10:50 La Turchia potrebbe prendere in considerazione la partecipazione a operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz in seguito a un possibile accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan.

-10:43 Il governo degli Stati Uniti ha decis di congelare 344 milioni di dollari in criptovalute detenute “su diversi portafogli collegati all’Iran”, mentre Washington tenta di aumentare la pressione su Teheran. Lo ha annunciato su X il segretario al Tesoro di Washington, Scott Bessent.

-10:30 Secondo l’Iran, gli Stati Uniti cercano “un modo per salvare la faccia” con i colloqui a Islamabad. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della repubblica islamica, citato da un’agenzia di stampa.

-10:00 Le Idf, le Forze di Difesa israeliane, hanno ribadito nuovamente il loro avvertimento ai civili libanesi di non tornare nei villaggi del sud del Libano, nel contesto della fragile tregua.

-09:36 Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato nella notte il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar e il capo dell’esercito, il maresciallo Asim Munir, poco dopo essere arrivato nella capitale del Pakistan, Islamabad. Lo hanno riferito alcuni funzionari. Il Pakistan si prepara inoltre a ricevere gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

-09:20 L’Iran ha annunciato di aver impiccato un iraniano che lavorava per i servizi di intelligence israeliani. Era accusato di vandalismo e violenze durante le manifestazioni nazionali di quest’anno: lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

-09:10 Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar hanno avuto un colloquio per discutere le soluzioni per poter far avanzare un percorso diplomatico tra gli Stati Uniti e l’Iran. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri del Cairo.

-09:00 Un giornalista americano-kuwaitiano detenuto in Kuwait, accusato tra l’altro di diffusione di false informazioni nel contesto della guerra in Medio Oriente, è stato rilasciato. Lo ha indicato un funzionario del Dipartimento di Stato americano. Ahmed Shihab-Eldin, reporter indipendente che ha lavorato per il New York Times, al Jazeera English e l’emittente americana Pbs, era stato arrestato il 3 marzo mentre visitava la sua famiglia.