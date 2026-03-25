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Iran, le notizie più importanti del 25 marzo sulla guerra
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Iran, le notizie più importanti del 25 marzo sulla guerra

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Roma, 25 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 25 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge ormai tutti i Paesi del Golfo e il Libano, con forti ripercussioni sull’economia globale.

-08:30 “Penso che questo weekend ci potrebbero essere colloqui a Islamabad, in Pakistan”: lo ha detto
al Corriere della Sera il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, esprimendo la disponibilità dell’agenzia, in quanto “interlocutore imparziale e di pace” a partecipare a eventuali negoziati tra Stati Uniti e Iran.

-08:19 La Borsa di Shanghai chiude in rialzo dell’1,30%

-08:16 La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo, Nikkei +2,87%

-07:39 Prezzo del petrolio in calo: il Wti scende a 89,35 dollari (-3,25%), mentre il barile di Brent è quotato a 96,70 usd (-3,52%).

-07:30 Diversi droni hanno colpito un serbatoio di carburante all’aeroporto internazionale del Kuwait, provocando un incendio.

-07:20 In un messaggio riportato dai media iraniani il portavoce delle Forze armate, Ebrahim Zolfaqari, si è così rivolto agli Stati Uniti: “Il livello dei vostri conflitti interni ha raggiunto il punto di negoziare con voi stessi? Non chiamate il vostro fallimento un accordo”.

-07:10 Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un attacco messo a segno dalle forze israeliane nell’area di Az-Zawayda, nel centro della Striscia di Gaza.

-07:00 Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82esima Divisione aviotrasportata dell’esercito.

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