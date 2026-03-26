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Iran, le notizie più importanti del 26 marzo sulla guerra
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Iran, le notizie più importanti del 26 marzo sulla guerra

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By Redazione-web

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Roma, 26 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di giovedì 26 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge ormai tutti i Paesi del Golfo e il Libano, con forti ripercussioni sull’economia globale.

-07:09 L’aeronautica militare israeliana ha recentemente completato una “vasta” ondata di attacchi aerei in diverse aree dell’Iran, secondo quanto dichiarato dalle Forze di difesa israeliane (Idf). L’esercito ha aggiunto che gli attacchi hanno preso di mira siti infrastrutturali del regime iraniano, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.

-07:04 Cinque persone sono rimaste leggermente ferite a seguito dell’impatto di una bomba a grappolo iraniana a Kafr Qasim, nel centro di Israele, secondo quanto riferito dai soccorritori.

-01:13 Trump: stiamo vincendo, iraniani trattano ma hanno paura di dirlo.

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