sabato, 28 Marzo , 26
HomeAttualitàIran, le notizie più importanti del 28 marzo sulla guerra
iran,-le-notizie-piu-importanti-del-28-marzo-sulla-guerra
Iran, le notizie più importanti del 28 marzo sulla guerra
Attualità

Iran, le notizie più importanti del 28 marzo sulla guerra

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 28 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di sabato 28 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale. (A cura di Fabio Santolini).

-11:35 Libano, 5 paramedici uccisi nel sud da attacchi israeliani.

-11:15 Iran: colpita nave di supporto Usa al largo dell’Oman

-Gli Houthi confermano il lancio di missili contro Israele.

-11:10 Iran, in Pakistan colloqui a 4 con Arabia saudita, Egitto e Turchia.

-11:05 Domani a Gerusalemme preghiera del cardinale Pizzaballa per la pace.

-11:00 Trump: il prossimo obiettivo è Cuba.

-10:00 Merz a Trump: se volete l’aiuto degli europei avvertite prima degli attacchi.

-09:30 Trump afferma che gli Usa potrebbero ritirare il sostegno alla Nato.

-09:00 Gli Usa: distrutto solo un terzo dell’arsenale di missili iraniano

-08:00 Hormuz, la Thailandia firma un accordo con Teheran per il passaggio delle petroliere.

-07:15 Trump: ancora 3.554 obiettivi da colpire in Iran.

-07:09 L’ Iran colpisce una base in Arabia saudita, Rubio: non servono truppe; 12 militari Usa feriti, glisraeliani colpiscono 2 siti nucleari iraniani.

Previous article
Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci ad
Next article
Sport, Mauriello (Meritocrazia Italia): “Merito sia parte integrante dell’azione sportiva”

POST RECENTI

Attualità

Tropicalistic e Neia Paz tornano al FuoriSalone 2026

Milano, 26 mar. (askanews) – La creatività brasiliana torna protagonista al FuoriSalone 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario mondiale del design, in programma...
Attualità

Corteo no Kings, controllo preventivo Polizia in stanza hotel Ilaria Salis

Roma, 28 mar. (askanews) – "L’Italia è ormai un regime? Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per...
Attualità

Papa, Mattarella: ovunque c’è esigenza di parole speranza e concordia

Roma, 28 mar. (askanews) – "Ovunque" è "avvertita" "l’esigenza" "di udire parole capaci di suscitare speranza e ispirare concordia tra i popoli". Lo afferma il...
Attualità

Kim Jong Un a Xi: relazioni Nordcorea-Cina in una fase più elevata

Roma, 28 mar. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che le relazioni tra Corea del nord e Cina stanno entrando in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.