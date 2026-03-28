Iran, le notizie più importanti del 28 marzo sulla guerra

Roma, 28 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di sabato 28 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale. (A cura di Fabio Santolini).
-11:35 Libano, 5 paramedici uccisi nel sud da attacchi israeliani.
-11:15 Iran: colpita nave di supporto Usa al largo dell’Oman
-Gli Houthi confermano il lancio di missili contro Israele.
-11:10 Iran, in Pakistan colloqui a 4 con Arabia saudita, Egitto e Turchia.
-11:05 Domani a Gerusalemme preghiera del cardinale Pizzaballa per la pace.
-11:00 Trump: il prossimo obiettivo è Cuba.
-10:00 Merz a Trump: se volete l’aiuto degli europei avvertite prima degli attacchi.
-09:30 Trump afferma che gli Usa potrebbero ritirare il sostegno alla Nato.
-09:00 Gli Usa: distrutto solo un terzo dell’arsenale di missili iraniano
-08:00 Hormuz, la Thailandia firma un accordo con Teheran per il passaggio delle petroliere.
-07:15 Trump: ancora 3.554 obiettivi da colpire in Iran.
-07:09 L’ Iran colpisce una base in Arabia saudita, Rubio: non servono truppe; 12 militari Usa feriti, glisraeliani colpiscono 2 siti nucleari iraniani.