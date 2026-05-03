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Iran, le notizie più importanti del 3 maggio sulla guerra
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Iran, le notizie più importanti del 3 maggio sulla guerra

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By Redazione-web

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Roma, 3 mag. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di domenica 3 maggio 2026 sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con serie ripercussioni sull’economia globale. (A cura di Fabio Santolini).

-13:30 Il nuovo piano presentato dall’Iran per risolvere il conflitto con gli Stati Uniti si compone di 14 punti, tra i quali spiccano il pagamento di un risarcimento a Teheran e la revoca del blocco statunitense sullo Stretto di Hormuz. Lo riporta l’iraniana Press Tv.

-13:20 Schlein: per evitare rincari dei carburanti stop alle guerre illegali.

-13:15 Israele acquisterà altri due squadroni di caccia F-35 e F-15. La flotta di F-35i arriverà a 100 esemplari e quella di F-15IA a 50.

-13:00 I Pasdaran: Trump deve scegliere tra guerra impossibile e cattivo accordo.

-12:25 Trump: non credo che la proposta di Teheran possa essere accettata.

-11:30 Italia-Usa: Rubio giovedì e venerdì a Roma: obiettivo disgelo. In agenda incontri con Parolin, Tajani e Crosetto. Ipotesi Meloni.

-10:00 Araghchi a Tajani: da Paesi Ue clichè errati sul nucleare.

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