Iran, le notizie più importanti dell’8 aprile sulla guerra

Roma, 8 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 8 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale.

-08:20 Prezzo del gas in forte calo ad Amsterdam dopo l’annuncio della tregua in Iran. Il contratto Ttf

di maggio si attesta a 43,85 euro/MWh (-17.65%), in calo di oltre 9,3 euro al MWh.

-07:41 Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà oggi a Washington Donald Trump, che minaccia di lasciare l’alleanza atlantica, all’indomani dell’annuncio da parte del presidente americano di un cessate-il-fuoco di due settimane con l’Iran.

-07:36 Wall Street, Dow future in deciso rialzo dopo tregua in Iran (+2,30%) Future sul Nasdaq in rialzo del 3,20%.

-07:30 Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore la tregua di due settimane conclusa tra gli Stati Uniti e l’Iran, esortando al contempo tutte le parti a procedere verso una pace duratura in Medio Oriente. Lo ha indicato il suo portavoce.

-07:29 Borse asiatiche in forte rialzo dopo la tregua in Iran. Seoul +7%, Tokyo +5,3%, Hong Kong +3,09%, Shanghai +2,36%.

-07:21 Petrolio, Brent in deciso calo dopo tregua in Iran a 94,86 dollari, Wti scende a 96,98 dollari (-14,3%).

-07:20 Israele ha affermato di sostenere la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere gli attacchi contro l’Iran per due settimane, nell’ambito di un accordo di cessate-il-fuoco che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz.

-07:10 Trump su Truth Social: “Un grande giorno per la pace mondiale!”. “L’Iran ne ha avuto abbastanza! Così come tutti gli altri!”.

-07:06 Il presidente Trump, in un’intervista alla France Presse: gli Stati Uniti hanno ottenuto una “vittoria totale e completa” concludendo un accordo di cessate-il-fuoco di due settimane con l’Iran. La questione dell’uranio arricchito “sarà perfettamente risolta”.

-07:01 Israele: accordo concluso da Usa e Teheran non include Libano. Lo ha chiarito l’ufficio del primo ministro, Netanyahu

-01:18 Axios: Stati Uniti e Iran terranno nuovi colloqui venerdì a Islamabad, dopo l’annuncio del cessate il fuoco di due settimane.

-01:17 Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano ha affermato in una dichiarazione che l’Iran ha ottenuto una “vittoria”, congratulandosi con il popolo iraniano per la sua resistenza e sostenendo che Washington ha accettato tutti i 10 punti del piano di pace iraniano, compresegaranzie a non attaccare l’Iran, il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz e compensazioni per le perdite finanziarie. Loriferisce il New York Times.

-00:40 Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth di aver accettato di sospendere per due settimane i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran, dopo colloqui con il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif. “Un CESSATE IL FUOCO da entrambe le parti”, ma “a condizione che la Repubblica islamica dell’Iran accetti la COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA RIAPERTURA dello stretto di Hormuz”, ha scritto Trump, spiegando che la tregua di due settimane consentirà di finalizzare e perfezionare un accordo definitivo di pace.