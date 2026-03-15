domenica, 15 Marzo , 26
HomeAttualitàIran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (gli aggiornamenti)
iran,-le-notizie-piu-importanti-di-oggi-sulla-guerra-(gli-aggiornamenti)
Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (gli aggiornamenti)
Attualità

Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (gli aggiornamenti)

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 15 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti del 15 marzo intorno alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran e le sue ripercussioni nel Golfo, in Libano e globali. (A cura di Fabio Santolini).

-13:00 Invio di navi nello Stretto di Hormuz, la  Corea del Sud valuta la richiesta di Trump.

-12:59 La Casa Bianca: 65 navi di Teheran affondate dagli Usa da inizio guerra.

-12:13 Il Papa: in Medio Oriente atroce guerra, migliaia di innocenti uccisi.

-11:34 Trump esclude al momento ipotesi di accordo con Teheran.

-11:15 Israele approva stanziamento da 827 milioni di dollari per acquisti militari d’emergenza.

-10:45 Attacchi con droni vicino all’aeroporto di Baghdad: l’Iraq è preoccupato.

-09:39 Iran, Israele annuncia nuova vasta ondata attacchi nell’Ovest.

-08:16 Schlein: no all’uso delle basi Usa e agire sul caro benzina.

-08:00 I pasdaran: daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo.

Previous article
Il governo alla prova di bollette-benzina. Tajani: “Studiamo interventi su accise”. Urso: “No, servono interventi mirati come fece Draghi”
Next article
Asian Film Festival dal 7 al 15 aprile a Roma

POST RECENTI

Attualità

Per gli Oscar sfida aperta tra “Una battaglia dopo l’altra” e “Sinners”

Roma, 15 mar. (askanews) – E’ la notte più importante del cinema mondiale. L’Academy Awards tornerà a illuminare Hollywood con la sua 98esima edizione, in...
Attualità

WWF: il 16 marzo il Panda Day, da ‘in pericolo’ a ‘vulnerabile’

Roma, 15 mar. (askanews) – Da 65 anni associato in modo stabile al WWF, il panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) è divenuto il simbolo delle specie...
Attualità

McKinsey, Lorenzo Moavero Milanesi co-responsabile globale Electric Power

Milano, 15 mar. (askanews) – McKinsey & Company annuncia la nomina di Lorenzo Moavero Milanesi a co-responsabile globale e responsabile europeo della practice Electric Power...
Attualità

Vino, esce l’annata 2024 de “I Pini di Corsano” di Terenzuola

Milano, 15 mar. (askanews) – Esce l’annata 2024 de "I Pini di Corsano", il Vermentino prodotto dalla Cantina Terenzuola a Fosdinovo (Massa-Carrara), tra Liguria e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.