Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (gli aggiornamenti)

Roma, 15 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti del 15 marzo intorno alla guerra di Usa e Israele contro l’Iran e le sue ripercussioni nel Golfo, in Libano e globali. (A cura di Fabio Santolini).

-13:00 Invio di navi nello Stretto di Hormuz, la Corea del Sud valuta la richiesta di Trump.

-12:59 La Casa Bianca: 65 navi di Teheran affondate dagli Usa da inizio guerra.

-12:13 Il Papa: in Medio Oriente atroce guerra, migliaia di innocenti uccisi.

-11:34 Trump esclude al momento ipotesi di accordo con Teheran.

-11:15 Israele approva stanziamento da 827 milioni di dollari per acquisti militari d’emergenza.

-10:45 Attacchi con droni vicino all’aeroporto di Baghdad: l’Iraq è preoccupato.

-09:39 Iran, Israele annuncia nuova vasta ondata attacchi nell’Ovest.

-08:16 Schlein: no all’uso delle basi Usa e agire sul caro benzina.

-08:00 I pasdaran: daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo.