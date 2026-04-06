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Iran, l’equipaggio dell’F-15 Usa abbattutto è ricoverato in Germania
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Iran, l’equipaggio dell’F-15 Usa abbattutto è ricoverato in Germania

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Roma, 6 apr. (askanews) – Il pilota e l’ufficiale addetto ai sistemi d’arma dell’F-15E americano abbattuto venerdì sopra l’Iran si trovano ora al Landstuhl Regional Medical Center, ospedale militare statunitense in Germania, dove stanno ricevendo cure. Lo ha riferito oggi un funzionario militare americano al New York Times.

Il pilota era stato soccorso poco dopo essersi lanciato dal cockpit del velivolo, mentre l’ufficiale ai sistemi d’arma è stato recuperato nelle prime ore di domenica da commandos americani al termine di una difficile missione in profondità nel territorio iraniano.

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