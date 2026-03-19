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Iran, Macron: questa escalation è sconsiderata
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Iran, Macron: questa escalation è sconsiderata

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Così il presidente francese arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles, ha parlato di “escalation sconsiderata”, riferendosi al conflitto in Medio Oriente, con l’Iran che ha colpito una serie di siti energetici nel Golfo dopo un attacco israeliano al South Pars, il più grande giacimento di gas naturale al mondo.”Ieri ho avuto l’opportunità di parlare con l’emiro del Qatar, che è stato direttamente colpito e la cui capacità di produzione di gas è stata colpita. Diversi altri paesi del Golfo sono stati colpiti per la prima volta nella loro capacità produttiva, nello stesso modo in cui l’Iran è stato colpito stamattina. Questa escalation è sconsiderata” ha detto il presidente francese.Al Consiglio europeo, tra le questioni cruciali c’è proprio la posizione dell’Ue sulla guerra in Medio Oriente e sulla conseguente crisi del carburante, oltre al tema dei finanziamenti all’Ucraina, e alla semplificazione delle politiche commerciali per la competitività.

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