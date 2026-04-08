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Iran, Macron sente Trump e Pezeshkian: tregua includa Libano
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Iran, Macron sente Trump e Pezeshkian: tregua includa Libano

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Milano, 8 apr. (askanews) – Per essere “credibile e duraturo” il cessate il fuoco fra Usa e Iran deve includere il Libano. E’ quanto affermato su X dal Presidente francese Emmanuel Macron che ha sentito telefonicamente il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il presidente americano Donald Trump. Secondo Macron la decisione di accettare il cessate il fuoco è stata “la migliore possibile”.

Per il presidente francese, la tregua deve costituire il punto di partenza per un negoziato complessivo capace di garantire la sicurezza di tutti gli attori in Medio Oriente.

Qualsiasi accordo, ha aggiunto, dovrà affrontare le preoccupazioni legate ai programmi nucleare e balistico dell’Iran, così come alla sua politica regionale e alle azioni che ostacolano la navigazione nello Stretto di Hormuz.

Solo in questo modo, ha proseguito Macron, sarà possibile costruire una pace solida e duratura, con il coinvolgimento di tutti i soggetti in grado di contribuire.

La Francia, ha concluso, è pronta a svolgere pienamente il proprio ruolo, in stretto coordinamento con i partner della regione. Il tema è stato inoltre al centro dei colloqui avuti in giornata con i leader di Qatar, Emirati Arabi Uniti, Libano e Iraq.

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