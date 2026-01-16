venerdì, 16 Gennaio , 26

Iran, Magi: aumentare sanzioni contro Teheran ma l’Ue è lenta

Iran, Magi: aumentare sanzioni contro Teheran ma l’Ue è lenta

“Qui per dare voce contro chi vuole il silenzio sui massacri”

Milano, 16 gen. (askanews) – “Siamo qui per condannare il massacro brutale ai danni delle ragazze e dei ragazzi iraniani che stanno lottando per la democrazia a Teheran e nelle altre città iraniane. Soprattutto per dare voce a loro perché il regime iraniano vuole il silenzio”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi a margine della manifestazione contro la repressione in Iran al Campidoglio a Roma.”E’ necessario intensificare le sanzioni e rendere la vita difficile a un regime che prima o poi crollerà ma può ancora fare tante morti e tanti massacri”, ha aggiunto il politico.”L’Unione Europea purtroppo è lenta e fa sempre tardi a svegliarsi ma speriamo che possa avere il suo ruolo nell’ampliare le sanzioni”, ha concluso.

