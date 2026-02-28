sabato, 28 Febbraio , 26

Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”

(Adnkronos) - "Il governo, come già in passato,...

Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

(Adnkronos) - La serata finale di Sanremo 2026...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' ne '5+1' al concorso...

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

(Adnkronos) - Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, manager bloccato a Milano: "A Dubai c'è la mia famiglia, missili...
iran,-manager-bloccato-a-milano:-“a-dubai-c’e-la-mia-famiglia,-missili-in-area-dove-viviamo”
Iran, manager bloccato a Milano: “A Dubai c’è la mia famiglia, missili in area dove viviamo”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, manager bloccato a Milano: “A Dubai c’è la mia famiglia, missili in area dove viviamo”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – “Ho lasciato la mia famiglia a Dubai. Ho comunicato con mia moglie per tutta la giornata. Mi ha raccontato che un paio di missili sono arrivati nell’area dove viviamo, nel deserto, ma sono stati intercettati dalla contraerea degli Emirati. Sia mia moglie che mio figlio stanno bene, loro si sono sentiti con amici che risiedono in altre zone di Dubai. Certo, tensione e preoccupazione non sono mancate tra la gente, ma ora pare che la situazione sia sotto controllo”. A raccontarlo all’Adnkronsos Raimondo Volpe, manager italiano di Hba, una società americana attiva nel settore delle costruzioni, rimasto bloccato a Milano dopo la raffica di voli cancellati in Medio Oriente a seguito dell’attacco in Iran.  

Il manager stava per rientrare a Dubai dove vive con la sua famiglia (moglie e figlio adolescente) dopo un tour di lavoro tra Svizzera e Italia, poi l’arrivo della comunicazione. “Ero salito già sull’aereo, circa due ore dopo ci hanno comunicato che lo spazio aereo di Dubai e del Middle East era stato chiuso e quindi ci hanno fatto scendere – spiega – Sono rimasto in aeroporto un altro paio d’ore, dopodiché la compagnia Emirates ha riprogrammato il volo per martedì”.  

“Alcuni amici di famiglia – continua il racconto il manager – spaventati dopo i missili, hanno cominciato a parlare di preparare i passaporti, i contanti, di fare la spesa come in uno stato di guerra. Le autorità emiratine, da parte loro, hanno cercato di trasmettere serenità esortando la popolazione a mantenere la calma, così come fu a giugno scorso. Ma oggi direi che è un po’ diverso… sono arrivati i missili. In queste ore lì è notte e non so cosa potrà succedere”. (Di Sibilla Bertolini) 

Previous article
Sanremo 2026, Sayf chi è: in gara con il brano ‘Tu mi piaci tanto’
Next article
Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: il gran finale dopo il duetto con papà Morandi

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”

(Adnkronos) - "Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

(Adnkronos) - La serata finale di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' ne '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 28 febbraio. Centrati invece tre '5' che vincono ciascuno 69.307 euro....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

(Adnkronos) - Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.