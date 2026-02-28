sabato, 28 Febbraio , 26

Verissimo, oggi sabato 28 febbraio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo....

MotoGp, ordine d’arrivo in Thailandia e classifica del Mondiale

(Adnkronos) - Si è aperto ufficialmente il Mondiale...

Sanremo, effetto festival su Day Time Rai: ‘Storie Italiane’ al 30% e Diaco porta Rai2 al 9%

(Adnkronos) - Boom di ascolti per i programmi...

Madonna, sorpresa a Milano: ospite alla sfilata di Dolce e Gabbana

(Adnkronos) - Dopo i rumors, la conferma: Madonna...
HomeVideo NewsIran, Mantovano: la situazione è grave e preoccupante
iran,-mantovano:-la-situazione-e-grave-e-preoccupante
Iran, Mantovano: la situazione è grave e preoccupante
Video News

Iran, Mantovano: la situazione è grave e preoccupante

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Riunione d’emergenza con Meloni, vertici intelligence e difesa

Bologna, 28 feb. (askanews) – “La situazione è grave e preoccupante”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dopo una riunione in videoconferenza convocata d’urgenza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepresidenti, il ministro della Difesa e i vertici dell’intelligence per seguire l’evoluzione degli attacchi partiti nelle scorse ore contro l’Iran.Mantovano ha sottolineato che tra le principali preoccupazioni del governo vi è la sorte degli italiani presenti nel paese: “Non ci sono soltanto gli addetti all’ambasciata – ha spiegato Mantovano cominciando il dibattito su Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum organizzato dall’associazione Incontri esistenziali di Bologna -, ci sono anche qualche centinaio di italiani sparsi in Iran”. L’ambasciata italiana, come quelle dei principali paesi occidentali, aveva già ridotto il proprio personale nelle settimane precedenti.Il sottosegretario ha annunciato che nel corso della giornata e nei prossimi giorni si terranno ulteriori riunioni di coordinamento per seguire passo passo l’evoluzione della situazione.

Previous article
Tajani: pronti ad evacuare italiani in Iran e nell’area
Next article
Iran, Tajani: non sarà guerra lampo, durerà giorni e giorni

POST RECENTI

Video News

Air Wick, debutto alla 76 edizione del Festival di Sanremo

Fragranza limited edition e nuovo spot on air dal 22 febbraioSanremo, 26 feb. (askanews) - Air Wick ha debuttato alla 76 edizione del Festival...
Video News

Iran accusa: Usa-Israele hanno colpito scuola, 40 bambine morte

Sarebbe un istituto femminile a Minab, nel Sud del PaeseMilano, 28 feb. (askanews) - Israele e gli Usa hanno dato il via a un attacco...
Video News

Agricoltori bio custodi della Terra: NaturaSì per giusto prezzo al cibo

Al via la campagna 2026 in 350 negozi della catena in tutta ItaliaMilano, 28 feb. (askanews) - Un agricoltore biologico o biodinamico non produce solo...
Video News

Sanremo, Laura Pausini e l’abbraccio con Conti: “Carlo ti voglio bene”

"La cantante ringrazia il direttore artistico"Sanremo, 28 feb. (askanews) - Ringrazio Carlo Conti e tutti voi, stasera devo partire perché domani non lavoro in Italia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.