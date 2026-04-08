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Iran, Mantovano: stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo

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“Ora impegnarsi per arrivare a condizioni di pace vera e stabile”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un punto stampa a margine della visita ad Afragola, nell’ambito del piano del governo per il risanamento ambientale della cosiddetta “Terra dei fuochi”, commentando la tregua raggiunta allo scadere dell’ultimatum di Trump tra Usa e Iran.”Credo – ha aggiunto Mantovano – che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espresse dall’Unione Europea nel suo insieme, dai singoli Stati che ne fanno parte, a cominciare dall’Italia e direi dalle parole del Santo Padre, che anche nei conflitti piu’ aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi 15 giorni perchè dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni di pace vera, vera e stabile”.

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