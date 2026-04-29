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Iran, media: Trump ha dato istruzioni di prolungare il blocco dello Stretto di Hormuz
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Iran, media: Trump ha dato istruzioni di prolungare il blocco dello Stretto di Hormuz

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Roma, 29 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dell’Iran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti ufficiali statunitensi.

In recenti incontri, Trump ha optato per continuare a strangolare l’economia e le esportazioni di petrolio iraniano bloccando le spedizioni da e verso i suoi porti, scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che ritiene che le altre opzioni, tra cui la ripresa dei bombardamenti o l’abbandono del conflitto, comportino rischi maggiori rispetto al mantenimento del blocco.

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