Iran, Meloni: bombe Usa vanno bene se governo è democratico?

“Strabismo” del Pd nei confronti delle amministrazioni americane

Roma, 11 mar. (askanews) – “Non credo che il tema del diritto internazionale si possa risolvere, stabilendo che la rimozione di un dittatore va bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo democratico e non va più bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo repubblicano”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica alla Camera, nell’ambito delle sue comunicazioni in vista del consiglio europeo allargate alla crisi in Medio Oriente.Rispondendo a Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, la premier ha ricordato come “la tentazione di esportare la democrazia, il modello valoriale occidentale, basato sulla libertà e sul rispetto della dignità umana con la forza è da molti anni argomento di dibattito”.”E’ un dilemma particolarmente complesso, però è un dilemma ancora più complesso capire come sia possibile che alcuni sposino l’una e l’altra tesi con la stessa convinzione in modo altalenante e con una disinvoltura sorprendente”, ha aggiunto Meloni citando i deputati Pd Braga e De Luca che dicevano che la democrazia non si esporta con le bombe. “Scusate, ma si può dire viva gli americani quando liberano l’Europa dal nazifascismo, ma non agli americani che liberano dalle dittatura altri popoli e in altre parti del mondo?”, ha chiesto la premier ricordando “i bombardamenti degli Stati Uniti di Bill Clinton alla Serbia, per fermare i massacri di civili in Kosovo, con la partecipazione italiana senza passare dal parlamento dalla Repubblica italiana”. “Non condivido questo strabismo”, ha chiosato la premier.