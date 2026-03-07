sabato, 7 Marzo , 26

Iran, Meloni: fase diffifcile, Governo Italia lavora e sostiene iniziative di pace
Attualità

Iran, Meloni: fase diffifcile, Governo Italia lavora e sostiene iniziative di pace

Redazione-web
By Redazione-web

Roma, 7 mar. (askanews) – “E’ certamente una fase difficile. Però il governo è impegnato, impegnato a proteggere la sicurezza dell’Italia, impegnato a proteggere la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un video sui social, sottolineando che “il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell’Italia”. E “io seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della situazione in Medio Oriente”.

“In queste ore – ha specificato in particolare Meloni- abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l’azione diplomatica. Con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer, abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un’ulteriore escalation e contribuire alla stabilità internazionale”.

Parimenti, ha evidenziato la premier, “lavoriamo e dialoghiamo con tutti i paesi della Regione”.

Previous article
Calcio, risultati di A: l’Atalanta manca il sorpasso alla Juve
Next article
Famiglia bosco, Salvini annuncia: prossima settimana vado io da loro a riunirla

