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Iran, Meloni: per Hormuz no missione militare, aiuto dopo conflitto
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Iran, Meloni: per Hormuz no missione militare, aiuto dopo conflitto

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By Redazione-web

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“Per garantire libertà di navigazione in accordo con parti”

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “Abbiamo parlato del tema della libertà di navigazione” nello Stretto di Hormuz, “da una parte si richiama l’Iran a garantire libertà e sicurezza nella navigazione e dall’altra si offre la disponibilità, quando ci saranno le condizioni, per dare una mano. Voglio essere chiara: nessuno pensa a una missione militare per forzare il blocco, quando dovessero esserci le condizioni, ragionevolmente in una fase post conflitto, si tratta di come offrire un contributo, in accordo con le parti, per difendere la libertà di navigazione”. Così la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo ha ricordato di aver chiesto una moratoria degli attacchi alle infrastrutture energetiche.

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