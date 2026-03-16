iran,-meloni:-presenza-militari-italiani-ridotta-a-stretto-necessario

Milano, 16 mar. (askanews) – “Chiaramente c’è un tema di monitoraggio, di attenzione verso i nostri militari che sono molti nell’area, particolarmente per quello che riguarda Erbil e il Kuwait anche se, diciamo, i militari sono stati ridotti, sono rimasti quelli strettamente necessari a far camminare missioni che dobbiamo ricordare essere importanti, che sono missioni contro il terrorismo, internazionali, perché è molto importante, secondo me la nostra solidarietà in questo momento, la nostra presenza per i paesi del Golfo, che sono i nostri partner strategici e perché noi in quella zona, in quell’area abbiamo decine di migliaia di italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata a “Quarta Repubblica” in onda stasera su Retequattro. “Dopodiché, chiaramente, lavoriamo per una de-escalation, cioè per fare in modo che, diciamo, la guerra possa terminare e possa tornare la diplomazia”, ha aggiunto.