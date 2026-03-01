domenica, 1 Marzo , 26
Iran, Meloni sente i leader di Giordania, Oman e Ue. Poi informa Mattarella
Mondo

Iran, Meloni sente i leader di Giordania, Oman e Ue. Poi informa Mattarella

ROMA – “Anche nel corso della giornata odierna sono proseguiti i contatti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader della regione mediorientale, a partire dalle conversazioni telefoniche intercorse con il re di Giordania e il sultano dell’Oman, che si aggiungono ai numerosi contatti già avuti nella giornata di ieri con le restanti autorità delle nazioni del Golfo. Il presidente Meloni ha inoltre avuto colloqui con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in qualità di presidenza di turno dell’Unione Europea. Il presidente del Consiglio ha quindi relazionato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiornandolo compiutamente sugli sviluppi della situazione e sui contatti intercorsi”. Lo comunica palazzo Chigi, che informa: “In parallelo, continua il costante coordinamento con il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in merito alla situazione dei connazionali residenti e in transito nella regione, a cui si rinnova l’invito alla massima prudenza e a osservare le indicazioni che provengono dall’Unità di crisi della Farnesina”.

