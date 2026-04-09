iran,-meloni-sente-premier-pakistan-sharif:-italia-sostiene-negoziato

Roma, 9 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.

“Il presidente Meloni – si legge nel comunicato – ha espresso il forte apprezzamento dell’Italia per l’impegno del primo ministro Sharif e di tutto il governo del Pakistan che ha condotto ad un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran e ribadito il pieno sostegno ai negoziati che si svolgeranno ad Islamabad a partire da domani”.

“Nel corso della conversazione i due leader hanno avuto uno scambio sulle prospettive per una soluzione complessiva del conflitto e concordato di rimanere in stretto contatto. Il presidente Meloni ha, in particolare, condiviso con il primo ministro pakistano la necessità di un accordo che possa assicurare il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano, la riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz e un quadro di sicurezza regionale”.