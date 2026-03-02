lunedì, 2 Marzo , 26

Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

(Adnkronos) - Una foto riaccende le preoccupazioni sullo...

Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

(Adnkronos) - - Ha preso ufficialmente il via,...

Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica

(Adnkronos) -   In occasione dell’International Women’s Month,...

Sicurezza stradale, Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni”

(Adnkronos) - “Sono anni che subiamo discriminazioni e...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIran, Meloni: "Usa e Israele hanno deciso l'attacco senza coinvolgere i partner...
iran,-meloni:-“usa-e-israele-hanno-deciso-l’attacco-senza-coinvolgere-i-partner-europei”
Iran, Meloni: “Usa e Israele hanno deciso l’attacco senza coinvolgere i partner europei”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Meloni: “Usa e Israele hanno deciso l’attacco senza coinvolgere i partner europei”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 2 marzo, sull’attacco in Iran. “Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei” ha detto in un’intervista al Tg5. I droni su Cipro? La situazione “mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”.  

“Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga – aggiunge – è la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale”. “Noi non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche”. 

“Il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro…” replica alle polemiche sulla trasferta a Dubai del titolare del dicastero alla Difesa. 

 

“Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei Paesi del Golfo, siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei”, ha detto. “L’obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei Paesi del Golfo, che sono totalmente ingiustificati”. 

 

Sul “fenomeno del terrorismo, legato al fondamentalismo islamico”, sottolinea come sia “molto complesso, perché agisce anche attraverso azioni dei singoli”. Per questo “non si può mai abbassare la guardia” ed “è la ragione per la quale il ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza. Tutte le realtà che sono dedicate a questo tema sono mobilitate, a partire dalla nostra intelligence”. 

Previous article
Auto: immatricolazioni febbraio +14% a 157.334 unità
Next article
Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

(Adnkronos) - Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, oggi 2 marzo, alla Casa...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

(Adnkronos) - - Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di 'Premio Film Impresa', appuntamento ormai consolidato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica

(Adnkronos) -   In occasione dell’International Women’s Month, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano il talento femminile nel mondo della musica con “Women Empower”,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sicurezza stradale, Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni”

(Adnkronos) - “Sono anni che subiamo discriminazioni e soprusi da sindaci e giudici che, usando norme ideologiche, hanno censurato ben 12 delle nostre campagne...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.