iran,-meloni:-“usa-e-israele-hanno-deciso-l’attacco-senza-coinvolgere-i-partner-europei”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 2 marzo, sull’attacco in Iran. “Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei” ha detto in un’intervista al Tg5. I droni su Cipro? La situazione “mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”.

“Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga – aggiunge – è la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale”. “Noi non possiamo permetterci che l’attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche”.

“Il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro…” replica alle polemiche sulla trasferta a Dubai del titolare del dicastero alla Difesa.

“Attualmente il governo ovviamente è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimaste bloccate, particolarmente nei Paesi del Golfo, siamo in contatto con quei Paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei”, ha detto. “L’obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi, ma penso che nulla possa andare meglio se l’Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei Paesi del Golfo, che sono totalmente ingiustificati”.

Sul “fenomeno del terrorismo, legato al fondamentalismo islamico”, sottolinea come sia “molto complesso, perché agisce anche attraverso azioni dei singoli”. Per questo “non si può mai abbassare la guardia” ed “è la ragione per la quale il ministro Piantedosi oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza. Tutte le realtà che sono dedicate a questo tema sono mobilitate, a partire dalla nostra intelligence”.