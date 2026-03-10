iran,-merz:-“non-abbiamo-interesse-in-una-guerra-infinita”

E condivide speranza di Trump sulla possibilità che finisca presto

Berlino, 10 mar. (askanews) – In una conferenza stampa a Berlino, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto di condividere “la speranza del presidente americano” che la guerra in Iran “finisca presto”, oltre a sottolineare che la Germania “non ha interesse in una guerra infinita”. Dichiarazioni che arrivano dopo che Merz aveva denunciato la mancanza di “un piano comune” per porre fine alla guerra con l’Iran e criticato il programma di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. “Non abbiamo alcun interesse in una guerra infinita. Non abbiamo alcun interesse nella dissoluzione dell’integrità territoriale, dello Stato o della sostenibilità economica dell’Iran. Uno scenario come quello che abbiamo visto in Libia, Iraq o altri paesi della regione danneggerebbe tutti noi”, ha dichiarato Merz. “Il mondo ha bisogno di un Iran stabile e vitale come parte di un ordine di pace e sicurezza regionale in cui né Israele né altri partner siano minacciati e in cui Teheran rinunci alle sue ambizioni nucleari e al terrorismo”, ha aggiunto. “Condivido la speranza del presidente americano che questa guerra finisca presto. E se finirà presto, assisteremo anche a un ritorno relativamente rapido alla normalità nei mercati del petrolio e dell’energia”, ha concluso.