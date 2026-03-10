martedì, 10 Marzo , 26

Imprese, patto Lombardia-Veneto per rafforzare il sistema produttivo Nord e competitività Ue

(Adnkronos) -   Regione Lombardia e Regione Veneto annunciano...

Al Bano: “Sono stato sequestrato in Iran, chiuso un mese in hotel”

(Adnkronos) - "Sono stato il primo a essere...

Referendum, Celotto: “Da quattro volte capogabinetto ho sempre parlato in accordo con il ministro”

(Adnkronos) - Un capogabinetto deve essere espressamente autorizzato...

Giovani, Manzi: “Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli”

(Adnkronos) - "Io credo che sia necessario dare...
HomeVideo NewsIran, Merz: "Non abbiamo interesse in una guerra infinita"
iran,-merz:-“non-abbiamo-interesse-in-una-guerra-infinita”
Iran, Merz: “Non abbiamo interesse in una guerra infinita”
Video News

Iran, Merz: “Non abbiamo interesse in una guerra infinita”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

E condivide speranza di Trump sulla possibilità che finisca presto

Berlino, 10 mar. (askanews) – In una conferenza stampa a Berlino, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto di condividere “la speranza del presidente americano” che la guerra in Iran “finisca presto”, oltre a sottolineare che la Germania “non ha interesse in una guerra infinita”. Dichiarazioni che arrivano dopo che Merz aveva denunciato la mancanza di “un piano comune” per porre fine alla guerra con l’Iran e criticato il programma di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. “Non abbiamo alcun interesse in una guerra infinita. Non abbiamo alcun interesse nella dissoluzione dell’integrità territoriale, dello Stato o della sostenibilità economica dell’Iran. Uno scenario come quello che abbiamo visto in Libia, Iraq o altri paesi della regione danneggerebbe tutti noi”, ha dichiarato Merz. “Il mondo ha bisogno di un Iran stabile e vitale come parte di un ordine di pace e sicurezza regionale in cui né Israele né altri partner siano minacciati e in cui Teheran rinunci alle sue ambizioni nucleari e al terrorismo”, ha aggiunto. “Condivido la speranza del presidente americano che questa guerra finisca presto. E se finirà presto, assisteremo anche a un ritorno relativamente rapido alla normalità nei mercati del petrolio e dell’energia”, ha concluso.

Previous article
Iran, Hegseth: “Oggi il nuovo giorno più intenso degli attacchi Usa”
Next article
VIDEO | Dal cielo bombe e ‘pioggia nera’ su Teheran nel giorno peggiore della guerra

POST RECENTI

Video News

Iran, Hegseth: “Oggi il nuovo giorno più intenso degli attacchi Usa”

Il segretario della Guerra sui tempi dell'offensiva: decide TrumpWashington, 10 mar. (askanews) - "Non cederemo finché il nemico non sarà totalmente e definitivamente sconfitto, ma...
Video News

Class Action contro Sony per i prezzi dei giochi Playstation

Causa da 2 miliardi di sterline in tribunale a LondraMilano, 10 mar. (askanews) - Il colosso giapponese dell'intrattenimento Sony è sotto processo a Londra, con...
Video News

Poste Italiane, numeri da record per l’App “P”

Servizio TG Poste: superati i 4 milioni di utenti giornalieriRoma, 10 mar. (askanews) - Poste Italiane registra numeri da record per l'App "P". L'applicazione unica...
Video News

Giuli e la Russia in Biennale: autocrazia non esprime artisti liberi

Il ministro ribadisce il proprio dissenso e sostegno all'UcrainaRoma, 10 mar. (askanews) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è tornato a criticare la decisione...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.