lunedì, 9 Marzo , 26

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la buona politica”

(Adnkronos) - "Il risultato è stato stratosferico, oltre...

Dopo Sanremo Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti: “Mi ha cambiato la vita”

(Adnkronos) - Carlo Conti diventa un tatuaggio. E'...

La Russa querela Montanari: “Mi ha chiamato ‘bandito'”

(Adnkronos) - Ignazio La Russa, presidente del Senato,...

Cancro seno in fase iniziale, ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva

(Adnkronos) - In pazienti con tumore al seno...
HomeVideo NewsIran, Merz: preoccupati per l'aumento dei prezzi dell'energia
iran,-merz:-preoccupati-per-l’aumento-dei-prezzi-dell’energia
Iran, Merz: preoccupati per l’aumento dei prezzi dell’energia
Video News

Iran, Merz: preoccupati per l’aumento dei prezzi dell’energia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Il cancelliere chiede maggiore indipendenza politica settore

Roma, 9 mar. (askanews) – In conferenza stampa congiunta con il candidato Cdu battuto alle elezioni regionali in Baden Wuerttemberg, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto “preoccupato” per l’aumento dei prezzi dell’energia, dopo che la guerra in Medio Oriente ha fatto salire il prezzo di riferimento di un barile di greggio a oltre 100 dollari. “Ma siamo preoccupati per l’andamento dei prezzi dell’energia. Sappiamo che questo potrebbe avere un effetto a catena, anche sull’economia tedesca, ed è per questo che stiamo facendo tutto il possibile per aumentare la nostra indipendenza anche nella politica energetica”, ha dichiarato Merz.

Previous article
Macron: “Se attaccano Cipro, attaccano l’Europa”
Next article
Operaio cade in una vasca di acqua bollente: è successo a Reggio Emilia

POST RECENTI

Video News

Macron: “Se attaccano Cipro, attaccano l’Europa”

E annuncia una missione difensiva per "scorta" a navi Stretto HormuzPaphos (Cipro), 9 mar. (askanews) - Emmanuel Macron ha dichiarato che "quando Cipro viene attaccata,...
Video News

Fatih Akin: oggi come sotto il nazismo la gente ha paura del potere

Dal 12 marzo il nuovo film del regista tedesco, "L'isola dei ricordi"Roma, 9 mar. (askanews) - Racconta un passaggio fondamentale della vita di un bambino...
Video News

“Ereditare il mondo”: 200 anni di fotografia in 100 immagini

Al MUDEC di Milano la mostra in collaborazione con Turisanda1924Milano, 9 mar. (askanews) - Raccontare, attraverso una serie di immagini straordinarie, il viaggio come strumento...
Video News

Von der Leyen: effetti guerra in Iran sono già reali in Europa

"Aumento prezzi energia e impatto sul commercio"Bruxelles, 9 mar. (askanews) - Le conseguenze della guerra in Medio Oriente si stanno già facendo sentire in Europa...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.