Iran, Metsola: “Designare i guardiani rivoluzione come terroristi, sanzioni e stop ai soldi”

ROMA – Designare i Guardiani della rivoluzione dell’Iran come “organizzazione terroristica”: questo l’impegno annunciato in apertura di plenaria dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. I Guardiani sono noti anche come Corpo delle guardie della rivoluzione islamica o anche come “pasdaran”: sono una delle componenti delle forze armate di Teheran.Metsola ha fatto riferimento alle proteste di piazza cominciate in Iran alla fine del 2025 e sfociate in scontri, arresti e vittime. Secondo la presidente, si è trattato di “una sollevazione che non ha precedenti da una generazione”.

“Occorre fare di più”, ha detto Metsola. “Continueremo a fare pressione per rafforzare le sanzioni e per designare finalmente il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica: non si tratta di un gesto simbolico, perché significherebbe ridurre ulteriormente la loro capacità di operare impunemente, interrompere i loro flussi di denaro e ribadire che non troveranno alcun rifugio sicuro”.Secondo la presidente, la decisione “invierebbe un messaggio forte ai coraggiosi iraniani scesi in strada”, che “l’Europa li ha ascoltati” e che “è al loro fianco e ha agito contro i loro oppressori”.
