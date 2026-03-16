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Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? “No comment” del Cremlino
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Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? “No comment” del Cremlino

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(Adnkronos) – Secondo diverse indiscrezioni riportate da media internazionali, la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe stata trasferita segretamente a Mosca per ricevere cure mediche dopo essere rimasta ferita nei raid di Usa e Israele che hanno colpito la leadership iraniana nelle prime fasi della guerra e in cui è rimasto ucciso il padre, l’Ayatollah Ali Khamenei.  

Il quotidiano Al-Jarida, citando alcune fonti, ha riferito che il leader 56enne arebbe stato evacuato dall’Iran il 12 marzo a bordo di un aereo militare e sottoposto a un intervento chirurgico, probabilmente per gravi ferite a una gamba. 

Le autorità iraniane non hanno confermato ufficialmente queste informazioni, mentre il Cremlino ha evitato commenti sulla presenza di Mojtaba Khamenei in Russia. “Non commentiamo tali notizie”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo alcuni report, il trasferimento a Mosca sarebbe avvenuto anche per ragioni di sicurezza. 

Le voci arrivano in un momento di grande incertezza politica a Teheran, dopo la morte lo scorso 28 febbraio dell’ayatollah Ali Khamenei, evento che ha portato all’ascesa del figlio Mojtaba alla guida della Repubblica islamica. Secondo la versione ufficiale diffusa da Teheran, Khamenei sarebbe rimasto solo leggermente ferito nei primi attacchi e si troverebbe “in buona salute e pienamente in controllo della situazione”. 

 

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