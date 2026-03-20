Iran, Mojtaba Khamenei: “Il nemico è stato sconfitto”. Guida Suprema nega raid su Oman e Turchia

(Adnkronos) – La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha proclamato la vittoria sui nemici della Repubblica Islamica nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. “In questo momento, grazie alla speciale unità che si è creata tra voi, nostri compatrioti, nonostante tutte le vostre differenze religiose, intellettuali, culturali e politiche, il nemico è stato sconfitto”, ha dichiarato l’ayatollah in un messaggio scritto in occasione del Nowruz, il Capodanno persiano. Il messaggio è stato condiviso su X dal nuovo leader iraniano, che non è ancora apparso in pubblico da quando è stato designato successore di suo padre, Ali Khamenei.

L’Iran ha inflitto un “colpo devastante” ai suoi nemici durante la guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti e in corso dal 28 febbraio, ha detto la Guida Suprema dell’Iran. “Dimostrando unità e risolutezza, gli iraniani hanno inflitto al nemico un colpo così forte da indurlo a pronunciare parole contraddittorie e insensate”, ha affermato Khamenei nel messaggio per il Capodanno persiano, sostenendo inoltre che l’Iran e le forze alleate di Teheran nella regione non sono “in alcun modo” responsabili degli attacchi contro l’Oman e contro la Turchia. A condurre raid contro questi Paesi è “il nemico sionista con l’inganno”, ha aggiunto il leader iraniano con riferimento a Israele. In precedenza, in un messaggio al presidente Masoud Pezeshkian, Khamenei aveva avvertito: “Dobbiamo negare la sicurezza ai nostri nemici, sia in patria che all’estero”.

La Guida Suprema dell’Iran continua a non farsi vedere in pubblico. E quelle che sono state presentate come sue parole non sono accompagnate da un audio o da un video, evidenzia la Cnn. Il lungo messaggio è stato letto sulla tv di Stato in occasione del Capodanno persiano che quest’anno arriva nel mezzo del conflitto e coincide con Eid al-Fitr, la fine del mese di Ramadan. Sugli schermi, sottolinea anche l’agenzia Dpa, un’immagine fissa di Mojtaba Khamenei. E la bandiera iraniana.

Mojtaba Khamenei, 56 anni, non è mai stato visto in pubblico da quando l’8 marzo è stato scelto come ‘erede’ del padre, Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran fino allo scorso 28 febbraio, quando è stato ucciso nel primo giorno di raid di Usa e Israele contro l’Iran. Non solo non è mai stato visto in pubblico, ma non ha mai diffuso messaggi audio o video da quell’8 marzo.

La rete americana precisa di non aver potuto verificare l’autenticità delle immagini che hanno accompagnato il nuovo messaggio, dopo il primo di una settimana fa, anche quello letto sulla tv di Stato. Nell’audizione di ieri alla Camera dei Rappresentanti Tulsi Gabbard, direttrice della National Intelligence, ha affermato che la Guida Suprema è rimasta “ferita gravemente” in un raid israeliano del 28 febbraio. In precedenza fonti iraniane avevano parlato di ferite lievi, senza molti dettagli.