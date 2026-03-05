giovedì, 5 Marzo , 26

Quando Vance scese in campo per Trump: “Non ha mai iniziato una guerra”

(Adnkronos) -  L’inusuale ed enigmatico silenzio del vicepresidente...

Angelina Mango torna a esibirsi, tra il pubblico di Roma c’è Maria De Filippi

(Adnkronos) - Un'ospite d'eccezione ieri sera tra il...

‘Life in motion’: all’Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) - Il successo delle Olimpiadi italiane è...

Sal Da Vinci a Napoli, festa di piazza per vincitore Sanremo

(Adnkronos) - Oltre mille persone in Largo Torretta,...
HomeMondoIran, “Nessuno vuole combattere per Israele”: il veterano Usa protesta in Senato...
iran,-“nessuno-vuole-combattere-per-israele”:-il-veterano-usa-protesta-in-senato-ma-finisce-male
Iran, “Nessuno vuole combattere per Israele”: il veterano Usa protesta in Senato ma finisce male
Mondo

Iran, “Nessuno vuole combattere per Israele”: il veterano Usa protesta in Senato ma finisce male

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – Si presenta in Senato indossando la divisa, con le onoreficenze sul petto, per gridare con tutta la sua voce: “Nessuno vuole combattere per Israele”. Brian McGinnis, veterano di guerra per gli Usa, irrompe in un udienza della sottocommissione per le forze armate in Senato, a Washington, ed è il caos.

Gli agenti della polizia del Campidoglio intervengono immediatamente per allontanarlo, lui oppone resistenza e gli spintoni non bastano, mentre le grida di protesta continuano: “Non si può dire ai propri figli e figlie di andare a fare la guerra per Israele”. La scena viene ripresa da qualche presente e diventa virale sui social, la condividono numerose testate internazionali. Dal video si può notare come tra gli spettatori della protesta e della repressione degli agenti ci siano numerosi giovani studenti che assistono nell’imbarazzo più totale.

IL BRACCIO ROTTO E LA DENUNCIA

I poliziotti alla fine riescono a trascinare il veterano al portone, il manifestante vi si aggrappa con tutte le forze continuando ad urlare. A quel punto interviene anche un senatore repubblicano, Tim Sheehy, per aiutare gli agenti. Da fuori campo una persona grida: “La sua mano!”, notando che la mano del militare è rimasta incastrata in una delle porte. Il video si interrompe e alla fine la Cnn riporta che McGinnis è stato incriminato, “dopo una scena caotica che ha lasciato feriti sia lui che diversi agenti, secondo la polizia del Campidoglio”. Il militare racconta infatti dai suoi profili social che si è rotto un braccio “lottando per ciò in cui credo”. Lo stesso McGinnis ha annunciato di recente la sua candidatura al Senato della Carolina del Nord.

(video credit: EmilySmacks/Tiktok)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
In arrivo il ‘termometro’ per misurare la parità di genere nelle decisioni della Pubblica Amministrazione
Next article
Innovazione tecnologica e integrazione pubblico-privato: le sfide per un Ssn sostenibile

POST RECENTI

Mondo

In arrivo il ‘termometro’ per misurare la parità di genere nelle decisioni della Pubblica Amministrazione

ROMA - Sos. Lo stato di salute dell'eguaglianza di genere continua a richiedere decisivi supporti. Il divario appare particolarmente evidente, tanto da risultare, a tratti,...
Mondo

Britney Spears arrestata in California: cosa è successo alla popstar

ROMA - Nuovi guai per Britney Spears. La principessa del pop è stata arrestata nella serata di mercoledì in California, nella contea di Ventura. A...
Mondo

La voce dall’Iran: “Qui vittime civili di bombe e fake news”

ROMA - Ho poche notizie dall'interno dell'Iran a causa del blocco di internet, ma quando siamo in chiamata diverse volte sono riuscita a sentire il fragore...
Mondo

Armi da guerra avvistate in Autostrada tra lo stupore degli automobilisti

ROMA - Non succede tutti i giorni di incrociare due convogli militari, a distanza di un'ora, lungo un tratto autostradale di 230 chilometri. Soprattutto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.