iran,-netanyahu:-attacchi-usa-coordinati-con-israele

“Teheran metteva in pericolo la pace nel mondo”

Tel Aviv, 22 giu. (askanews) – Il raid aereo degli Stati Uniti sugli impianti nucleari iraniani è stato “pienamente coordinato” con Israele. Lo ha detto in un messaggio video, diffuso da diversi organi d’informazione nazionale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito il presidente Donald Trump, definendolo “un enorme amico di Israele”.Netanyahu ha affermato che l’operazione Usa è stata la continuazione delle operazioni militari israeliane e del Mossad in Iran contro il programma nucleare di Teheran, che “minacciava la nostra stessa esistenza e metteva in pericolo la pace nel mondo”.Insomma “il presidente Trump sta guidando il mondo libero con forza”, ha spiegato Netanyahu. “È un grande amico di Israele, un amico come nessun altro”, ha aggiunto.