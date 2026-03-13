venerdì, 13 Marzo , 26

Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale

(Adnkronos) - L'Oncologia medica arriva al giro di...

Rovigo, si cerca nell’Adige l’uomo scomparso da ieri a Lendinara

(Adnkronos) - Sono riprese alle prime luci dell’alba...

Formula 1, Russell conquista pole nelle qualifiche Sprint. Poi Antonelli e Norris

(Adnkronos) - Dominio Mercedes anche nelle qualifiche della...

Iran, Crosetto: “Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisa”

(Adnkronos) - Guido Crosetto avverte l'Italia sui rischi...
HomeMondoIran, Netanyahu: “Li stiamo schiacciando”. Aereo Usa da rifornimento precipita in Iraq
iran,-netanyahu:-“li-stiamo-schiacciando”.-aereo-usa-da-rifornimento-precipita-in-iraq
Iran, Netanyahu: “Li stiamo schiacciando”. Aereo Usa da rifornimento precipita in Iraq
Mondo

Iran, Netanyahu: “Li stiamo schiacciando”. Aereo Usa da rifornimento precipita in Iraq

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

ROMA – “Stiamo vivendo giorni storici. Con una cooperazione senza precedenti tra Israele e gli Stati Uniti, abbiamo ottenuto risultati enormi che rafforzano la posizione di Israele come potenza più forte che mai. Hezbollah sente la forza del nostro braccio e la sentirà ancora più intensamente, pagherà un prezzo molto pesante per la sua aggressione”. Lo ha detto ieri sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che per la prima volta dall’inizio della guerra in Iran ha tenuto una conferenza stampa.

IRAN: “DAREMO FUOCO AL PETROLIO E AL GAS”

L’Iran, intanto, nella serata di ieri ha minacciato di distruggere l’industria petrolifera e del gas della regione se le sue infrastrutture energetiche dovessero essere attaccate durante la guerra con Stati Uniti e Israele. “Diamo fuoco al petrolio e al gas della regione al minimo attacco alle infrastrutture energetiche e ai porti iraniani”, ha dichiarato un portavoce del comando operativo centrale dell’esercito iraniano, noto come Khatam al-Anbiya.

UN AEREO USA È PRECIPITATO IN IRAQ

Intanto, si apprende la notizia che un aereo da rifornimento Kc-135 dell’esercito statunitense è precipitato ieri in Iraq occidentale. “L’incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l’Operazione Epic Fury e le operazioni di soccorso sono in corso” ha detto in una nota il Comando Centrale statunitense (Centcom). Secondo il Comando, l’incidente “non è stato causato da fuoco nemico o amico”. A bordo c’erano almeno cinque membri dell’equipaggio, ma al momento non è chiaro se si siano salvate.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
In anteprima il video “Papà dove sei” di Danilo Amerio e Paolo Mengoli
Next article
Giovanni Palermo legal advisor per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati

POST RECENTI

Mondo

Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni alla Russia al commercio di petrolio

ROMA - Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere temporaneamente le sanzioni alla Russia al commercio di petrolio. La mossa, che durerà fino all'11 aprile,...
Mondo

Guerra in Iran, a Erbil ucciso un soldato francese. Macron: “Noi lì per combattere il terrorismo, attacco inaccettabile”

ROMA - Un militare francese ha perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti durante un attacco avvenuto ieri nella regione di Erbil, nel...
Mondo

Sparatoria in una sinagoga a Detroit: ucciso l’aggressore

ROMA - Saparatoria in una sinagoga a Detroit. Un uomo si è schiantato con la propria auto contro l'edificio e una volta uscito dal veicolo,...
Mondo

E per chi fuma scatta anche la stangatina delle sigarette: dal 13 marzo nuovi prezzi in vigore

ROMA - Non è un aumento che cade dal cielo all'improvviso, come quello della benzina, ma è comunque l'ennesimo rialzo dei prezzi con cui molti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.