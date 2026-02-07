Iran, Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà mercoledì a Washington il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per “discutere dei negoziati con l’Iran”. Lo ha riferito l’ufficio dello stesso Netanyahu. “Il primo ministro ritiene che qualsiasi negoziazione debba includere limitazioni sui missili balistici e la fine del sostegno all’asse iraniano”, si aggiunge.

Secondo il giornalista Barak Ravid, che cita un funzionario della Casa Bianca, è stato il premier israeliano a chiedere di anticipare di una settimana la visita alla Casa Bianca e di incontrare il presidente Trump mercoledì prossimo.

Stando a quanto riferito da funzionari israeliani citati dall’emittente pubblica Kan, Israele teme che Trump possa fare marcia indietro sugli accordi raggiunti con il governo di Tel Aviv in vista dei negoziati con l’Iran.

“L’Iran vuole un accordo”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha aggiunto che “c’è tutto il tempo per un accordo” ribadendo che Teheran non avrà armi nucleari.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha detto che l’Iran è “pronto” a un accordo “rassicurante” sul suo controverso programma nucleare. Araghchi si è espresso così secondo dichiarazioni rilanciate sul suo canale Telegram, in un estratto di un’intervista ad Al Jazeera. “L’arricchimento è un nostro diritto” e “deve continuare” e “anche con i bombardamenti non potrebbero distruggere le nostre capacità”, ha affermato il ministro, aggiungendo: “Siamo pronti a un accordo rassicurante sull’arricchimento”.

Araghchi ha spiegato che “al momento non è stata fissata una data precisa per un secondo round di negoziati, ma noi e Washington pensiamo debbano tenersi presto”.

Il capo della diplomazia iraniana a Doha ha incontrato il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Il colloquio è stato l’occasione, secondo una nota del ministero degli Esteri di Doha, per “parlare del lavoro in atto per ridurre le tensioni nella regione”. Ribadito da parte del Qatar l’apprezzamento per i “negoziati” tra Stati Uniti e Iran, all’indomani dei colloqui indiretti in Oman. Al Thani ha espresso l’auspicio che “portino a un accordo globale che sia nell’interesse di entrambe le parti e che rafforzi sicurezza e stabilità nella regione”.

L’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, figura chiave nei negoziati con l’Iran, ha visitato la portaerei Uss Abraham Lincoln insieme al comandante del Centcom, ammiraglio Brad Cooper, e a Jared Kushner. In un messaggio diffuso sui social, Witkoff ha riferito di aver incontrato i marines del gruppo d’attacco della Lincoln e del Carrier Air Wing 9, ringraziandoli per il loro servizio e per “sostenere il messaggio del presidente Donald Trump di pace attraverso la forza”.

Durante la visita, la delegazione ha assistito a operazioni di volo dal vivo e ha parlato con il pilota che nei giorni scorsi ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei “senza intenti chiari”. Witkoff ha quindi espresso orgoglio per “gli uomini e le donne che difendono gli interessi americani, dissuadono gli avversari e mostrano al mondo la prontezza e la determinazione degli Stati Uniti”.

La Gran Bretagna ha intanto dispiegato sei caccia F-35 nella base della Raf di Akrotiri, a Cipro, per rafforzare le misure di sicurezza sullo sfondo dei timori che un eventuale attacco americano contro l’Iran possa far precipitare la regione in un conflitto più ampio. Lo riporta il quotidiano britannico Times, secondo cui i sei F-35 sono decollati venerdì dalla base Raf di Marham e sono stati inviati a Cipro con un ruolo difensivo. Gli F-35 si uniranno ai Typhoon già presenti sull’isola e impegnati in missioni su Iraq e Siria nell’ambito dell’operazione Shader contro i resti del sedicente Stato islamico.