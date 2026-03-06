lunedì, 9 Marzo , 26
Iran, netto svantaggio aereo per Teheran: impiegati jet guerra Vietnam
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, netto svantaggio aereo per Teheran: impiegati jet guerra Vietnam

(Adnkronos) – Il conflitto aereo tra Iran e Israele, con il sostegno degli Stati Uniti, sta mettendo in evidenza la profonda debolezza della forza aerea di Teheran, costretta a impiegare velivoli in gran parte risalenti alla Guerra fredda o addirittura all’epoca della guerra del Vietnam, mantenuti operativi con pezzi di ricambio recuperati e soluzioni di fortuna. Secondo quanto riferito da fonti militari al Wall Street Journal e confermato da immagini diffuse da Israele, un caccia stealth F-35 israeliano ha abbattuto senza difficoltà un jet iraniano Yak-130, un velivolo russo subsonico utilizzato principalmente per l’addestramento e acquisito dall’Iran solo nel 2023. 

Nei giorni successivi altri episodi hanno confermato il divario tecnologico tra le due forze aeree: un pilota dell’aeronautica del Qatar ha distrutto due bombardieri iraniani Sukhoi Su-24, entrati in servizio negli anni Settanta, mentre Israele ha colpito sulla pista dell’aeroporto di Tabriz un F-4 Phantom II e un F-5, entrambi caccia statunitensi acquistati dallo Shah negli anni Sessanta e Settanta. 

Decenni di sanzioni internazionali hanno impedito a Teheran di rinnovare la propria flotta, costringendola a mantenere in servizio velivoli obsoleti e a fare maggiore affidamento su missili balistici e droni per compensare la debolezza dell’aviazione. Nonostante alcune acquisizioni da Russia e Cina negli anni Novanta, l’Iran dispone oggi di una flotta più ridotta e significativamente meno avanzata rispetto a quella dei suoi avversari, rendendo i suoi aerei bersagli relativamente facili per i moderni caccia occidentali impiegati da Israele e dagli Stati Uniti. 

