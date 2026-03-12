giovedì, 12 Marzo , 26

Iran: “Non abbiamo minato Hormuz, ad alcune navi concesso transito”
Iran: “Non abbiamo minato Hormuz, ad alcune navi concesso transito”

Redazione-web
By Redazione-web

Vice-ministro Esteri: “Nessun passaggio per chi collabora ad attacco”

Teheran, 12 mar. (askanews) -L’Iran non ha posato mine nello Stretto di Hormuz. A sostenerlo è il viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi, dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto che le forze statunitensi avrebbero colpito 28 navi posamine iraniane nella via d’acqua da cui transita un quinto del petrolio mondiale e che rimane chiusa a quasi tutte le petroliere.”Non è vero che l’Iran ha posato delle mine nello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Takht-Ravanchi in un’intervista ad Afp a Teheran, quando gli è stato chiesto di confermare o meno la notizia.Teheran ha tuttavia confermato di avere consentito alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto, mentre Hormuz rimane di fatto chiuso dopo gli attacchi israelo-americani contro la Repubblica islamica.”Alcune navi, alcuni Paesi ci hanno già parlato della possibilità di attraversare lo Stretto e abbiamo collaborato con loro”, ha dichiarato Takht-Ravanchi durante l’intervista. “Per quanto riguarda l’Iran, riteniamo che quei Paesi che hanno aderito all’aggressione non dovrebbero beneficiare di un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha concluso.

