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Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana
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Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana

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(Adnkronos) –
Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l’Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all’operazione. Lo scrive il New York Times spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l’uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan. 

Ancora vittime in Libano. Almeno sei morti, tra cui tre paramedici, e 37 feriti è il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro, nel sud del Paese. Lo rende noto il ministero degli Esteri libanese, come riporta l’agenzia di stampa Nna. Tra i feriti ci sono anche almeno quattro bambini, nove donne e un cittadino canadese. 

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