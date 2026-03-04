iran,-offensiva-di-terra:-migliaia-di-curdi-attaccano

(Adnkronos) – Le milizie curdo-iraniane hanno lanciato un’offensiva di terra nel nord-ovest dell’Iran, aprendo una nuova fase nel conflitto iniziato con gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Le news vengono diffuse in particolare da 24News, secondo cui un funzionario statunitense ha confermato l’offensiva in Iran. Anche un corrispondente di Axios ha riportato la conferma di un alto funzionario americano, e un corrispondente di Fox News ha scritto su X che “migliaia” di curdi iracheni hanno lanciato un’offensiva di terra in Iran, secondo una fonte ufficiale statunitense.

Lo sviluppo è coerente con i piani delineati e ribaditi dagli Stati Uniti: Donald Trump e il Pentagono hanno ripetutamente ridimensionato l’ipotesi di invio di truppe americane sul terreno, senza però escludere la possibilità di vedere ‘boots on the ground’. Ora, la potenziale svolta appare affidata all’azione delle milizie curde, chiamate a scardinare un apparato militare duramente provato da 100 ore di bombardamenti.

Le notizie relative al nuovo scenario, dopo 5 giorni di raid condotti da Stati Uniti e Israele, arrivano sulla scia delle indiscrezioni diffuse dai media americani nelle ultime ore. La Cia si sarebbe attivata lavorando per armare le forze curde con l’obiettivo di fomentare una rivolta popolare in Iran, aveva rivelato la Cnn citando varie fonti a conoscenza del piano. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha aperto un dialogo con i gruppi dell’opposizione iraniana e i leader curdi in Iraq per fornire loro supporto militare.

I gruppi armati curdi iraniani hanno migliaia di forze operative lungo il confine tra Iraq e Iran, principalmente nella regione del Kurdistan iracheno. All’inizio dell’operazione militare israelo-americana contro l’Iran, gruppi di curdi iraniani hanno chiesto alle forze militari iraniane di disertare. Per contro, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha attaccato i gruppi curdi affermando di aver lanciato decine di droni contro di loro.

Le news sull’invasione di terra arrivano al termine del quinto giorno di guerra, caratterizzato da raid di Stati Uniti e Israele sempre più violenti. Il Pentagono ha evidenziato che le difese di Teheran sono state sostanzialmente smantellate: “Controlliamo i cieli dell’Iran”, ha detto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, annunciando la fase 2 dell’offensiva con azioni destinate a colpire il territorio nemico in profondità. Teheran continua a lanciare proclami senza modificare la propria posizione: “Non negozieremo”.

Il conflitto ha rischiato di sconfinare in Turchia, con l’abbattimento di un missile destinato a entrare nel territorio del paese membro della Nato. Provvidenziale, in tal senso, l’intervento di un cacciatorpediniere.