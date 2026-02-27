iran,-onu:-“allarmati-da-rischio-di-escalation-militare-regionale”

Turk: “spero che la ragione prevalga”

New York, 27 feb. (askanews) – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani si è dichiarato “estremamente allarmato” dal rischio di un’escalation militare regionale, mentre l’Iran si trova ad affrontare un’intensa pressione militare da parte degli Stati Uniti d’America dovuta al programma nucleare del Paese e dall’atteggiamento ambiguo di Teheran. “Sono estremamente allarmato dal rischio di un’escalation militare regionale e dalle sue conseguenze per i civili, e spero che la ragione prevalga”, ha dichiarato Volker Turk nel suo discorso al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, in merito alla situazione dei diritti umani nel mondo.