venerdì, 27 Febbraio , 26
Iran, Onu: “Allarmati da rischio di escalation militare regionale”
Video News

Iran, Onu: “Allarmati da rischio di escalation militare regionale”

Turk: “spero che la ragione prevalga”

New York, 27 feb. (askanews) – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani si è dichiarato “estremamente allarmato” dal rischio di un’escalation militare regionale, mentre l’Iran si trova ad affrontare un’intensa pressione militare da parte degli Stati Uniti d’America dovuta al programma nucleare del Paese e dall’atteggiamento ambiguo di Teheran. “Sono estremamente allarmato dal rischio di un’escalation militare regionale e dalle sue conseguenze per i civili, e spero che la ragione prevalga”, ha dichiarato Volker Turk nel suo discorso al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, in merito alla situazione dei diritti umani nel mondo.

