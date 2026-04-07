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Iran, P.Chigi: civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regime
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Iran, P.Chigi: civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regime

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Roma, 7 apr. (askanews) – “Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare che potrebbe coinvolgere l’intero territorio iraniano, senza distinzione tra obiettivi strategici, militari e civili”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“L’Italia – viene sottolineato nel comunicato – ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del Golfo, alle reiterate intimidazioni volte a compromettere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz  arteria vitale per l’economia globale  fino alla sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo”.

“Tuttavia, è fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti. Il Governo italiano condivide quanto già dichiarato dalle istituzioni dell’Unione europea sulla necessità di preservare l’integrità delle infrastrutture civili, oltre che l’incolumità della popolazione iraniana, e auspica che si possa presto giungere a una soluzione negoziale della crisi”, conclude la nota.

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