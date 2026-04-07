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Iran, Papa: minaccia Trump non è accettabile, cercare dialogo per la pace
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Iran, Papa: minaccia Trump non è accettabile, cercare dialogo per la pace

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Roma, 7 apr. (askanews) – “Voglio fare una breve dichiarazione per dire quello che ho già detto la domenica di Pasqua chiedendo la pace. Oggi come tutti noi sappiamo c’è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran: questo non è accettabile”. Lo ha detto il Papa conversando con i giornalisti a Castel Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano.

“E’ una questione certamente di diritto internazionale ma molto di più è una questione morale, per il bene del popolo intero. Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore ai tanti innocenti, bambini, anziani, totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation”, ha aggiunto ricordando che “dai primi giorni della guerra dicevamo ‘torniamo al dialogo, cerchiamo come risolvere i problemi senza arrivare a questo punto’. Invece siamo qui: bisogna pregare tanto, vorrei invitare tutti a pregare ma anche a cercare come comunicare con i parlamentari, con le autorità, e dire che non vogliamo la guerra ma la pace, siamo un popolo che ama la pace e c’è tanto bisogno di pace nel mondo”.

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