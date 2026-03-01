domenica, 1 Marzo , 26

Iran, trasporto aereo in tilt: 19mila voli ritardati, oltre 2.600 cancellati

(Adnkronos) - E' in corso la più grande...

Cobolli vince Atp Acapulco e lancia messaggio: “Pace”

(Adnkronos) - Flavio Cobolli vince l'Atp di Acapulco...

Sanremo, Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier”

(Adnkronos) - "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora...

MotoGp, Bezzecchi domina in Thailandia: ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) - Marco Bezzecchi ha vinto il Gran...
HomeVideo NewsIran, Papa: profonda preoccupazione, pace non si costruisce con armi
iran,-papa:-profonda-preoccupazione,-pace-non-si-costruisce-con-armi
Iran, Papa: profonda preoccupazione, pace non si costruisce con armi
Video News

Iran, Papa: profonda preoccupazione, pace non si costruisce con armi

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Appello a parti coinvolte per “fermare spirale violenza”

Città del Vaticano, 1 mar. (askanews) – “Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus domenicale in piazza San Pietro.”Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi – ha quindi aggiunto – rivolgo alle parti coinvolte, l’accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile”.

Previous article
Morte Khamenei, festeggiamenti davanti ad ambasciata Iran a Roma
Next article
In Iran è la fine di un’era: chi era l’ayatollah Khamenei

POST RECENTI

Video News

In Iran è la fine di un’era: chi era l’ayatollah Khamenei

Ucciso in un attacco congiunto di Usa e IsraeleMilano, 1 mar. (askanews) - Si chiude un'era per la Repubblica Islamica con la morte dell'Ayatollah Ali...
Video News

Morte Khamenei, festeggiamenti davanti ad ambasciata Iran a Roma

Clacson e bandiere per la fine dell'ayatollahRoma, 1 mar. (askanews) - Un carosello di macchine con clacson e bandiere passa davanti all'ambasciata di Roma per...
Video News

Esplosioni a Doha e Gerusalemme, riprendono attacchi Iran

Le immagini delle esplosioni e colonne di fumoDoh, 1 mar. (askanews) - L'Iran ha ripreso gli attacchi verso le basi americane nel Golfo e Israele....
Video News

In Pakistan tentato assalto a consolato Usa, 8 morti

Centinaia dispersi con lacrimogeniKarachi, 1 mar. (askanews) - Almeno otto persone sono morte a Karachi, in Pakistan, durante una protesta al consolato statunitense contro i...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.