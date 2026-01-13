martedì, 13 Gennaio , 26

Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista...

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

(Adnkronos) - Due donne accusano il cantante Julio...

Topolino torna a parlare in dialetto, Bertani: “Così si ride ancora di più”

(Adnkronos) - È stato talmente esilarante leggere nel...

Crans-Montana, Tajani: “Poche volte nella mia vita ho percepito un dolore così straziante”

(Adnkronos) - "La notte di Capodanno, si è...
iran,-pechino-risponde-alle-minacce-di-trump-sui-dazi
Iran, Pechino risponde alle minacce di Trump sui dazi

Iran, Pechino risponde alle minacce di Trump sui dazi

Video NewsIran, Pechino risponde alle minacce di Trump sui dazi
Redazione-web
Di Redazione-web

La Cina: “Difenderemo risolutamente i nostri interessi”

Washington, 13 gen. (askanews) – La Cina reagisce all’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato l’imposizione di dazi del 25% contro tutti i Paesi che continueranno a commerciare con l’Iran, attraversato da una nuova fase di proteste interne.”Per quanto riguarda la questione dei dazi – ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese – la posizione della Cina è molto chiara. Abbiamo sempre ritenuto che non ci siano vincitori in una guerra dei dazi. La Cina difenderà risolutamente i propri diritti e interessi legittimi”. “Seguiamo da vicino – ha aggiunto – l’evoluzione della situazione in Iran. Adotteremo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi”.Il presidente Trump ha annunciato ieri l’introduzione di dazi del 25 per cento contro qualsiasi Paese che commercia con l’Iran.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.